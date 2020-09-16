Игра в рулетку. Почему новые правила ОСАГО ставят в тупик даже экспертов?

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Нововведения должны были сделать полис дороже для лихачей и дешевле для аккуратных водителей, но на практике выходит по-разному.

Фото, видео: www.globallookpress / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Союз автостраховщиков России предупредил о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО. Аферисты предлагают страховку по значительно заниженной цене. Документ можно использовать для постановки машины на учет и предъявить инспектору, только вот получить выплаты в случае аварии не получится.

Страховые компании не принимают эти полисы, а их владельцы, по сути, становятся участниками фальсификации документов. Но и настоящие полисы ОСАГО вызвали массу вопросов среди водителей и автостраховщиков — в силу вступили новые нормы, но непонятно, как по ним работать.

В теории нововведения должны сделать полис дороже для лихачей и дешевле — для аккуратных водителей. Но на практике разобраться в новой математике ОСАГО порой не под силу даже автостраховщикам. В тонкости расчетов попытался вникнуть наш корреспондент Дмитрий Зименкин.

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