Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак умер в СИЗО Челябинска

Лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, умер в СИЗО-3 Челябинска. По данным источника 5-tv.ru, 36-летний националист покончил с собой.

«Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.

* — организация запрещена в РФ.