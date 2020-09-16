Подробности смерти Максима Марцинкевича, найденного мертвым в СИЗО
Тело 36-летнего видеоблогера нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Стали известны подробности смерти лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича. 36-летний видеоблогер неонацистского толка отбывал наказание в СИЗО-3 Челябинска. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, Марцинкевич был обнаружен без признаков жизни в своей камере утром 16 сентября, реанимационные мероприятия результат не принесли.
«16.09.2020, утром, в одной из камер СИЗО-3 ГУФСИН области обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники учреждения, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали», — рассказала начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области, подполковник внутренней службы Ольга Емельянова.
В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.
* — организация запрещена в РФ.
Читайте также
77%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?