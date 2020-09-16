Подробности смерти Максима Марцинкевича, найденного мертвым в СИЗО

Стали известны подробности смерти лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича. 36-летний видеоблогер неонацистского толка отбывал наказание в СИЗО-3 Челябинска. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, Марцинкевич был обнаружен без признаков жизни в своей камере утром 16 сентября, реанимационные мероприятия результат не принесли.

«16.09.2020, утром, в одной из камер СИЗО-3 ГУФСИН области обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники учреждения, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали», — рассказала начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области, подполковник внутренней службы Ольга Емельянова.

В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.

* — организация запрещена в РФ.