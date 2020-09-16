Человек попал под поезд в метро Петербурга

Человек попал под состав в метро Петербурга. ЧП произошло на станции «Владимирская» Кировско-Выборгской линии.

По информации 5-tv.ru, пассажир был извлечен из-под поезда. Пострадавший жив, его состояние не уточняется. Движение по красной ветке петербургской подземки восстановлено.