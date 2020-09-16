Человек попал под поезд в метро Петербурга
ЧП произошло на станции «Владимирская» Кировско-Выборгской линии.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Человек попал под состав в метро Петербурга. ЧП произошло на станции «Владимирская» Кировско-Выборгской линии.
По информации 5-tv.ru, пассажир был извлечен из-под поезда. Пострадавший жив, его состояние не уточняется. Движение по красной ветке петербургской подземки восстановлено.
Читайте также
+15° 760 мм рт. ст.
67%
67%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
-0.26 88.86
-0.50
Нашли ошибку?