Суд заочно приговорил певицу Монеточку* к году колонии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 43 0

За последние 12 месяцев артистка уже дважды привлекалась к административной ответственности.

Приговор певицы Монеточка

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Басманный суд Москвы заочно приговорил певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова — настоящее имя) к году колонии. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба суда.

Артистка была фигуранткой дела по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Она признана виновной, Монеточку заочно приговорили к году колонии. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 35 тысяч рублей. Также певице на три года запретили заниматься администрированием сайтов.

По данным следствия, Гырдымова в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения правил деятельности лиц, признанными иноагентами. Но, несмотря на это, продолжила делиться материалами в социальных сетях без обязательного указания этого статуса.

Во время прения сторон прокурор попросил суд назначить Монеточке наказание в колонии на срок один год и десять месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что комику Семену Слепакову* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента суд заочно назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.07
-0.03 96.59
0.22
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

14:36
Годовалый малыш оказался в реанимации после отравления наркотиками
14:27
«Сбер» вошел в топ-3 любимых брендов россиян
14:21
Сказке конец? Зоя Бербер подала на развод с мужем
14:17
«Хочу к маме»: на телеканалах НМГ стартует акция в поддержку детей-сирот
13:55
«Мошкара и вонь»: Кудрявцеву ждал «сюрприз» в квартире, которую она сдала другу
13:47
Стало известно о тайном письме министров обороны стран Балтии к фон дер Ляйен

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен