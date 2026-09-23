«Отрывы крупных протуберанцев»: ученые допустили мощные вспышки на Солнце

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Поток заряженных частиц заденет магнитосферу.

Магнитная буря накроет Землю 24 сентября — что известно

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури Погода

На Землю 24 сентября обрушится вторая за осень магнитная буря

Специалисты не исключают сильных вспышек на Солнце в течение 23 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Институте прикладной геофизики, отметив, что в целом активность звезды останется невысокой, однако отдельные всплески возможны.

Тем временем Земле готовится новый удар. После краткого затишья светило вновь подает признаки активности, и уже 24 сентября планету накроет вторая осенняя магнитная буря. Причиной станет крупная корональная дыра — поток быстрого солнечного ветра заденет магнитосферу.

«Причина магнитной бури — довольно крупная корональная дыра, которая тянется темной полосой от южного полюса Солнца к экватору и как раз экваториальным краем „заденет“ Землю», — пояснили ученые.

По свежим данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, вероятность бури 24 сентября составляет 65%. Это наивысший показатель на ближайшие трое суток. Шанс геомагнитных возмущений оценивается в 20%, а на спокойное состояние магнитосферы приходится всего 15%.

Ожидается, что значения Kp-индекса дойдут до 5, что соответствует слабой буре уровня G1.

Согласно предварительному прогнозу, после 25 сентября обстановка в основном стабилизируется.

«Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев», — добавили специалисты.

Чтобы легче пережить магнитную бурю, стоит хорошо высыпаться, пить больше воды, ограничить жирную пищу, алкоголь и кофе. Если состояние ухудшилось серьезно, нужно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, действительно ли магнитные бури и перепады атмосферного давления способны ухудшать самочувствие. По его словам, эти два явления не следует смешивать, поскольку с медицинской точки зрения они различаются. Атмосферное давление напрямую связано с погодой, тогда как магнитные бури возникают из-за повышенной солнечной активности и изменений магнитного поля Земли. Несмотря на то что в новостях их часто упоминают вместе, это не одно и то же.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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