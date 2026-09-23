Стало известно о тайном письме министров обороны стран Балтии к фон дер Ляйен

Iltalehti: министры обороны стран Балтии написали фон дер Ляйен тайное письмо

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с закрытым письмом о выделении дополнительных 500 миллионов евро (примерно 48,23 миллиарда рублей. — Прим. ред.) на усиление систем борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

«Страны направили письмо в ЕК в понедельник. Письмо подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас», — говорится в тексте.

Документ не обнародован, причины секретности не разъясняются.

Источники подтвердили, что фон дер Ляйен получила обращение, но неизвестно, ответила ли она официально.

Инициатива возникла на фоне повышенного внимания европейских государств к защите воздушного пространства и разработке технологий противодействия дронам. В ЕС также обсуждается создание общеевропейской системы ПВО.

Замысел предполагает защиту не только от беспилотников, но и от баллистических ракет. Для этого сторонам предстоит объединить оборонно-промышленные базы и выработать общие технические требования с механизмами управления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне удорожания, протестных акций и трудностей в энергетической сфере европейские власти продолжают обсуждать дальнейшие шаги в области безопасности и внешней политики. Такие события, как отмечается, вписываются в масштабную военную повестку всей Европы.

Даже при экономических сложностях и растущем недовольстве избирателей Брюссель не намерен отказываться от прежнего курса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила ежегодный доклад перед Европарламентом, в котором признала тяжелое положение ЕС, однако пообещала и дальше поддерживать Киев, а также предложила создать новый военный союз.

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