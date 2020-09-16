Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием премьер-министром Японии

Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии. Парламент страны сегодня утвердил 71-летнего политика в этой должности как лидера правящей Либерально-демократической партии. Уже объявлен состав нового правительства. Большинство министров сохранили свои посты. Ёсихидэ Суга заявил, что будет продолжать политику своего предшественника, в том числе это касается и отношений с Россией.

Сами японцы в восторге от физической формы своего нового премьера. Несмотря на солидный возраст, он каждое утро приседает 100 раз и ходит на работу пешком.

Бывший глава кабмина, занимавший высокий пост с 2012 года, подал в отставку по состоянию здоровья. Синдзо Абэ торжественно проводили соратники. Также он попрощался с гражданами страны в соцсетях, опубликовав видеоролик. На кадрах — самые яркие моменты его премьерства: встречи с мировыми лидерами, участие в эстафете олимпийского огня и даже появление в образе Супермарио в одном из популярных телешоу.