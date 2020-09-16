«Не хочу, чтобы с грязью смешивали»: Бывший парень подруги Тарзана рассказал об экс-возлюбленной

Скандал вокруг измены в звездной семье Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) не утихает уже который день. Недавно стриптизер признался в адюльтере, заявив, что измена произошла в «неадекватном» состоянии под воздействием неких веществ, которыми его одурманили две женщины. Среди них была и 28-летняя актриса театра и кино Анастасия Шульженко. Вместе с тем сама девушка отрицает «случайную» связь, настаивая, что в интимных отношениях с Тарзаном состоит уже продолжительное время. Ситуация усугубляется еще и тем, что после визита «гостей» из квартиры звездной пары исчезли драгоценности Королевой на сумму пять миллионов рублей.

Известно, что знакомая Сергея Глушко родом из Новороссийска. Какое-то время Шульженко жила в Краснодаре, где выучилась на актрису, однако затем решила уехать покорять Москву. До своего отъезда в столицу девушка встречалась с молодым человеком по имени Роман.

По словам бывшего возлюбленного Шульженко, они стали жить вместе в съемной квартире, как только девушка поступила в Краснодарский институт культуры. Влюбленные состояли в отношениях около пяти лет, но потом, заявил Роман, Шульженко поняла, что ее будущее «не здесь» и уехала в столицу.

«Расстались мы по-доброму, больше я с ней связь не поддерживал. Сейчас у меня семья, все хорошо, сын недавно родился, я не хочу, чтобы меня с этой грязью смешивали», — сказал мужчина в беседе с KP.RU.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

Роман уверен: на воровство его бывшая возлюбленная не способна. По его словам, Шульженко из благополучной семьи.

«Ничего плохого сказать про нее не могу», — заявил он.

К слову, ранее Анастасия записала видеообращение, в котором призналась, что опасается за собственную жизнь после обвинений в краже. Она заявила, что не имеет никакого отношения к пропаже драгоценностей Королевой, но боится, что в ее отношении могут быть созданы «искусственные доказательства».

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан удалил свое видео с признанием в измене Наташе Королевой.