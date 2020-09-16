Тарзан удалил свое резонансное признание в измене Наташе Королевой

|
Татьяна Меркер
1 999

В исповеди он подтверждал факт своей неверности и оправдывал поступок женским коварством.

Тарзан удалил свое резонансное признание в измене Наташе Королевой

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Вокруг семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, разгорелся нешуточный скандал. Кража драгоценностей, измены, беременность молодой любовницы шоумена — все это активно обсуждают фанаты звездной пары.

Сам Глушко ранее поставил все точки над i, сделав в своем микроблоге Instagram резонансное признание. Тарзан подтвердил, что факт измены жене действительно был. Связь на стороне он объяснил женским коварством, а себя назвал «мужиком на 200%».

Instagram @tarzan___official

Спустя сутки после публикации исповеди, Глушко решил «смыть с себя позор» просто удалив видеозапись с признанием из микроблога. Недоумевающие фанаты начали писать гневные комментарии относительно ситуации под всеми другими фотографиями знаменитости.

«Где признание то?! Зашла посмотреть, а пост снесли»

«Быстро ты переобулся»

«Зачем вы удалили последнее видео?» — написали фолловеры.

В августе певица была в отъезде, а дома хозяйничал Сергей Глушко. Он устроил вечеринку и пригласил малознакомых женщин. Что именно происходило в жилище в отсутствие Королевой, неизвестно, однако по приезде она обнаружила пропажу денег и ювелирных украшений в общей сложности на пять миллионов рублей.

Причастны ли к краже в доме семьи знакомые Тарзана, установит следствие и суд, а пока, как ранее писал 5-tv.ru, Наташа Королева простила мужа, несмотря ни на что.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Солистка «Фристайла» после инсульта осталась с одним полушарием мозга
18:00
«Шерочка с машерочкой»: Гальцев показал «пьющую, но не изменяющую друг другу семью»
17:52
«Все деньги ушли на лечение»: после инсульта Борис Моисеев живет в бедности
17:37
Калининградский школьник дарит нуждающимся компьютеры, которые собирает сам
17:30
Банный день для императора: Реставраторы Петербурга помыли Медного всадника на Сенатской площади
17:03
Тарзан удалил свое резонансное признание в измене Наташе Королевой

Сейчас читают

Как появление на свет сына Петросяна повлияет на раздел имущества со Степаненко?
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
«А вот и он — Ваган Евгеньевич» — Петросян показал фото малыша

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок