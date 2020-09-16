Тарзан удалил свое резонансное признание в измене Наташе Королевой

Вокруг семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, разгорелся нешуточный скандал. Кража драгоценностей, измены, беременность молодой любовницы шоумена — все это активно обсуждают фанаты звездной пары.

Сам Глушко ранее поставил все точки над i, сделав в своем микроблоге Instagram резонансное признание. Тарзан подтвердил, что факт измены жене действительно был. Связь на стороне он объяснил женским коварством, а себя назвал «мужиком на 200%».

Instagram @tarzan___official

Спустя сутки после публикации исповеди, Глушко решил «смыть с себя позор» просто удалив видеозапись с признанием из микроблога. Недоумевающие фанаты начали писать гневные комментарии относительно ситуации под всеми другими фотографиями знаменитости.

«Где признание то?! Зашла посмотреть, а пост снесли»

«Быстро ты переобулся»

«Зачем вы удалили последнее видео?» — написали фолловеры.

В августе певица была в отъезде, а дома хозяйничал Сергей Глушко. Он устроил вечеринку и пригласил малознакомых женщин. Что именно происходило в жилище в отсутствие Королевой, неизвестно, однако по приезде она обнаружила пропажу денег и ювелирных украшений в общей сложности на пять миллионов рублей.

Причастны ли к краже в доме семьи знакомые Тарзана, установит следствие и суд, а пока, как ранее писал 5-tv.ru, Наташа Королева простила мужа, несмотря ни на что.