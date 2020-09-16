Брухунова рассказала, как ей удалось скрыть беременность

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Молодцова Анна
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Супруга Евгения Петросяна пошутила, что «шифровка» — ее второе имя.

Брухунова рассказала, как ей удалось скрыть беременность

Фото: Instagram @bruhunova

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, каким образом ей удалось скрыть беременность.

Одна из подписчиц Брухуновой в Instagram задала ей соответствующий вопрос, отметив, что жена юмориста делилась снимками, в том числе с моря, однако никаких признаков беременности видно не было. Тогда Брухунова раскрыла девушке свой секрет.

«Фото с моря прошлогодние. Шифровка — мое второе имя», — ответила поклоннице супруга Петросяна.

Instagram @bruhunova

Ранее, как писал 5-tv.ru, Евгений Петросян выложил совместное фото с сыном Ваганом в честь своего 75-летия. Юморист признался, что малыша родила ему жена. Поклонники давно подозревали, что юморист связал себя узами брака со своей помощницей Татьяной Брухуновой, однако до настоящего момента никаких явных подтверждений этому не было. В день рождения известного сатирика и Петросян, и Брухунова начали раскрывать тайны своей личной жизни.

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