Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото

|
Марина Неруцких
3 435

В день своего 75-летия известный юморист опубликовал снимок с малышом на руках.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Евгений Петросян признал, что показал на фото сына, которого ему родила жена. Об этом известный юморист написал в комментариях к снимку, который он опубликовал в день своего 75-летия.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал фото с малышом знаменитый сатирик.

Instagram @petrosyanevgeny

Публикация моментально привлекла внимание многочисленных подписчиков знаменитости. На Евгения Вагановича посыпались поздравления с днем рождения, а также комментарии по поводу малыша на снимке. Одна из подписчиц осмелилась спросить, кто же все-таки родил сына известному юмористу. На что Петросян с гордостью ответил.

«А кто родил-то?» — задала вопрос девушка.

«Жена», — ответил Евгений Петросян.

Похоже, звезда в этот знаменательный день решил открыть одну из самых горячих тайн своей личной жизни. Поклонники юмориста давно считают, что Петросян женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в начале года друзья знаменитого сатирика поздравили его с рождением ребенка. Фанатов также волновал вопрос, кто родил наследника юмористу. Ходили слухи, что малыша звездной паре родила суррогатная мать и произошло это в Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены и показал семейное фото.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.19
0.48 89.36
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
Фигуристка Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе
11:59
«Время загадывать желания»: астролог рассказал о грядущем Новолунии
11:47
Полицейский спас студентку в центре Петербурга — видео
11:43
«С днем рождения, волшебник!» — Брухунова поздравила Петросяна с 75-летием
11:19
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
11:11
За что могли быть зверски убиты две сестры под Ярославлем?

Сейчас читают

«А вот и он — Ваган Евгеньевич» — Петросян показал фото малыша
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
Вдову и тяжело больную дочь Баталова «обчистили» до копейки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок