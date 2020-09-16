Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
В день своего 75-летия известный юморист опубликовал снимок с малышом на руках.
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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny
Евгений Петросян признал, что показал на фото сына, которого ему родила жена. Об этом известный юморист написал в комментариях к снимку, который он опубликовал в день своего 75-летия.
«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал фото с малышом знаменитый сатирик.
Публикация моментально привлекла внимание многочисленных подписчиков знаменитости. На Евгения Вагановича посыпались поздравления с днем рождения, а также комментарии по поводу малыша на снимке. Одна из подписчиц осмелилась спросить, кто же все-таки родил сына известному юмористу. На что Петросян с гордостью ответил.
«А кто родил-то?» — задала вопрос девушка.
«Жена», — ответил Евгений Петросян.
Похоже, звезда в этот знаменательный день решил открыть одну из самых горячих тайн своей личной жизни. Поклонники юмориста давно считают, что Петросян женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в начале года друзья знаменитого сатирика поздравили его с рождением ребенка. Фанатов также волновал вопрос, кто родил наследника юмористу. Ходили слухи, что малыша звездной паре родила суррогатная мать и произошло это в Дубае.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены и показал семейное фото.
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