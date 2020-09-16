Почему Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой? Мнение психолога

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Молодцова Анна
Эксклюзив 1 851

Специалист считает, что звездная пара проходит кризисный этап в отношениях.

Фото, видео: www.globallookpress / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) взорвал сеть откровенным признанием в измене певице. На своей странице в Instagram стриптизер опубликовал видео, в котором подтвердил акт прелюбодеяния. Тарзан заявил, что все случилось по вине двух женщин, которые опоили его некими веществами, после чего он абсолютно в неадекватно состоянии вступил в половую связь с одной из них. Он также признал кражу драгоценностей супруги, но при этом подчеркнул, что девушка, с которой он изменил, после той встречи забеременеть от него никак не могла.

Впрочем, после столь искренней исповеди Тарзан все же решил удалить видео из микроблога. О том, какие причины могли побудить его это сделать, рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

По словам специалиста, любая семья в своих отношениях проходит ряд стадий. Для того, чтобы перейти в другой этап, необходимо пройти так называемый кризис, без которого развитие в паре невозможно. Судя по всему, считает Искра, Королева и Тарзан находятся в том самом кризисе, который необходим для перехода на следующую стадию или даже для расставания. При этом, отметила психолог, кризисные события приводят к тому, что человек становится крайне нестабильным, принимая то или иное решение.

«Возможно, что выкладывание в Instagram одного видео, потом замена его на другое или вообще удаление может быть связано с тем, что человек мечется, пытается найти правильный путь, который приведет к тому, что ему станет хорошо и спокойно на душе. Нахождение на определенной стадии семейного развития — это спокойствие, состояние удовлетворенности. Как раз переход на другую стадию происходит тогда, когда недостаточно хорошо становится на той стадии, на которой находится человек и семья в этот момент», — заявила специалист.

Наталья Искра отметила, что в шоу-бизнесе часто придумывают подобные ситуации в качестве пиар-хода, однако в данном случае речь идет, скорее, о реальном событии, чем о грамотно выстроенной стратегии.

«Сложно выдумать такую историю про измену, про пропажу денег просто для пиара. Какая-то правда в ней конечно есть», — считает психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Гальцев показал, как выглядит «пьющая, но не изменяющая друг другу семья».

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