«Шерочка с машерочкой»: Гальцев показал «пьющую, но не изменяющую друг другу семью»

На фоне скандала со вскрывшейся изменой в звездной семье Тарзана и Наташи Королевой артист эстрады Юрий Гальцев показал по-настоящему «образцовую» семью. Юморист выложил в своем Instagram-аккаунте фото, на котором предстал в знаменитом аншлаговском образе Зои рядом с Геннадием Ветровым в образе «мужа» Валеры.

«Пьющая, но не изменяющая друг другу семья Зоя (змея особой ядовитости) и Валера», — иронично написал Гальцев.

Instagram @galtsev_yuriy

Он добавил, что вместе со своим партнером сыграл за год около 100 персонажей, отметив, что в работе оба всегда идеально друг другу «подходили». Такого же мнения придерживаются и подписчики пародиста, оставившие комментарии на его странице.

«Талантище!!! Оба! Браво!!!»

«Супер парочка»

«Вы реально крутые»

«Очень красивая пара», — со смехом отреагировали фолловеры.

Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Глушко, более известный как Тарзан, признался в измене Наташе Королевой. По его словам, прелюбодеяние свершилось в бессознательном состоянии, так как две женщины «одурманили» его некими «веществами». Он также подтвердил факт кражи драгоценностей супруги во время ее отсутствия.