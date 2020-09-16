«Шерочка с машерочкой»: Гальцев показал «пьющую, но не изменяющую друг другу семью»

|
Молодцова Анна
38

Артист эстрады сыронизировал на тему семейных отношений на фоне громкого скандала с изменой в браке Королевой и Тарзана.

Фото, видео: Instagram @galtsev_yuriy

На фоне скандала со вскрывшейся изменой в звездной семье Тарзана и Наташи Королевой артист эстрады Юрий Гальцев показал по-настоящему «образцовую» семью. Юморист выложил в своем Instagram-аккаунте фото, на котором предстал в знаменитом аншлаговском образе Зои рядом с Геннадием Ветровым в образе «мужа» Валеры.

«Пьющая, но не изменяющая друг другу семья Зоя (змея особой ядовитости) и Валера», — иронично написал Гальцев.

Instagram @galtsev_yuriy

Он добавил, что вместе со своим партнером сыграл за год около 100 персонажей, отметив, что в работе оба всегда идеально друг другу «подходили». Такого же мнения придерживаются и подписчики пародиста, оставившие комментарии на его странице.

«Талантище!!! Оба! Браво!!!»

«Супер парочка»

«Вы реально крутые»

«Очень красивая пара», — со смехом отреагировали фолловеры.

Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Глушко, более известный как Тарзан, признался в измене Наташе Королевой. По его словам, прелюбодеяние свершилось в бессознательном состоянии, так как две женщины «одурманили» его некими «веществами». Он также подтвердил факт кражи драгоценностей супруги во время ее отсутствия.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Солистка «Фристайла» после инсульта осталась с одним полушарием мозга
18:00
«Шерочка с машерочкой»: Гальцев показал «пьющую, но не изменяющую друг другу семью»
17:52
«Все деньги ушли на лечение»: после инсульта Борис Моисеев живет в бедности
17:37
Калининградский школьник дарит нуждающимся компьютеры, которые собирает сам
17:30
Банный день для императора: Реставраторы Петербурга помыли Медного всадника на Сенатской площади
17:03
Тарзан удалил свое резонансное признание в измене Наташе Королевой

Сейчас читают

Как появление на свет сына Петросяна повлияет на раздел имущества со Степаненко?
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
«А вот и он — Ваган Евгеньевич» — Петросян показал фото малыша

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок