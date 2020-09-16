«Шерочка с машерочкой»: Гальцев показал «пьющую, но не изменяющую друг другу семью»
Артист эстрады сыронизировал на тему семейных отношений на фоне громкого скандала с изменой в браке Королевой и Тарзана.
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Фото, видео: Instagram @galtsev_yuriy
На фоне скандала со вскрывшейся изменой в звездной семье Тарзана и Наташи Королевой артист эстрады Юрий Гальцев показал по-настоящему «образцовую» семью. Юморист выложил в своем Instagram-аккаунте фото, на котором предстал в знаменитом аншлаговском образе Зои рядом с Геннадием Ветровым в образе «мужа» Валеры.
«Пьющая, но не изменяющая друг другу семья Зоя (змея особой ядовитости) и Валера», — иронично написал Гальцев.
Он добавил, что вместе со своим партнером сыграл за год около 100 персонажей, отметив, что в работе оба всегда идеально друг другу «подходили». Такого же мнения придерживаются и подписчики пародиста, оставившие комментарии на его странице.
«Талантище!!! Оба! Браво!!!»
«Супер парочка»
«Вы реально крутые»
«Очень красивая пара», — со смехом отреагировали фолловеры.
Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Глушко, более известный как Тарзан, признался в измене Наташе Королевой. По его словам, прелюбодеяние свершилось в бессознательном состоянии, так как две женщины «одурманили» его некими «веществами». Он также подтвердил факт кражи драгоценностей супруги во время ее отсутствия.
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