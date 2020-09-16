Пожар в детской воспитательной колонии произошел под Петербургом

Экстренные службы выехали вечером на сообщение о пожаре в Колпинской воспитательной колонии под Петербургом. Предварительно, возгорание возникло на третьем этаже здания. Воспитанники и персонал эвакуированы.

Как сообщила 5-tv.ru начальник пресс-службы ФСИН России по СПб и ЛО, подполковник внутренней службы Юлия Алешина, загорелась ветошь в пустом здании. В результате ЧП пострадавших нет, как и серьезного ущерба.

По данным МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр.