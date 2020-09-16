Певица Лариса Луста госпитализирована в Петербурге

|
Светлана Шевченко
744

Знаменитость, предположительно, упала с лошади.

Певица Лариса Луста госпитализирована в Петербурге

Фото: Instagram @lusta_larisa

Певица и актриса Лариса Луста экстренно госпитализирована в Петербурге. По информации 5-tv.ru, предположительно, знаменитость упала с лошади.

Медики диагностировали у нее травму головы. Состояние 54-летней Ларисы Лусты уточняется.

К слову, певица давно увлекается лошадьми. В пригороде Северной столицы у нее есть собственная конюшня.

Instagram @lusta_larisa

Лариса Луста известна многим в качестве эстрадной и фолк- певицы. Впервые для широкой публики она стала известной в начале 2000-х, когда появилась в программе «Романтика романса» на телеканале «Культура». Также она в свое время была ведущей программы «Монплезир» на телеканале ТНТ. В 2006 и 2008 года была специальным гостем «Евровидения». Выступала вместе с солистами Мариинского и Большого театров.

Также она известна ролями в сериалах «Жена по контракту», «Гаишники», «Литейный 4», «Дорожный партруль».

Читайте также

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:34
«Закричал, как зверь и заплакал»: Джигурда эпатировал в программе Кудрявцевой
22:20
На сколько подорожают сигареты после повышения ставки акциза?
22:06
Пожар в детской воспитательной колонии произошел под Петербургом
21:56
Певица Лариса Луста госпитализирована в Петербурге
21:40
Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год
21:24
«Он был в аду»: Адвокат Максима Марцинкевича подозревает, что Тесака могли убить

Сейчас читают

Почему Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой? Мнение психолога
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
«Полстраны живет без этого»: Какую операцию перенес 70-летний Александр Буйнов?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок