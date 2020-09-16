Певица Лариса Луста госпитализирована в Петербурге

Певица и актриса Лариса Луста экстренно госпитализирована в Петербурге. По информации 5-tv.ru, предположительно, знаменитость упала с лошади.

Медики диагностировали у нее травму головы. Состояние 54-летней Ларисы Лусты уточняется.

К слову, певица давно увлекается лошадьми. В пригороде Северной столицы у нее есть собственная конюшня.

Instagram @lusta_larisa

Лариса Луста известна многим в качестве эстрадной и фолк- певицы. Впервые для широкой публики она стала известной в начале 2000-х, когда появилась в программе «Романтика романса» на телеканале «Культура». Также она в свое время была ведущей программы «Монплезир» на телеканале ТНТ. В 2006 и 2008 года была специальным гостем «Евровидения». Выступала вместе с солистами Мариинского и Большого театров.

Также она известна ролями в сериалах «Жена по контракту», «Гаишники», «Литейный 4», «Дорожный партруль».