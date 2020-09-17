В Мурманской области разрушили памятник героям-подводникам времен ВОВ

Полиция Печенгского района Мурманской области возбудила уголовное дело по статье вандализм из-за разрушения памятника подводникам в поселке Лиинахамари. Сначала думали сам упал, от ветхости, но осмотр места происшествия сомнений не оставил: стянули с пьедестала.

Нашли и мотив — памятник собирались поставить на баланс, отреставрировать, а он прямо посередине арендованного частной фирмой участка бухты. Как памятник в принципе попал в аренду, разбирался Артур Ломидзе.

Рубка подводной лодки в руинах у подножья собственного пьедестала. Рядом лежат те самые голубые тросы и видны следы тяжелой техники, к которой они скорее всего были привязаны. По факту разрушения монумента полиция уже возбудила уголовное дело

Губернатор Мурманской области взял ход расследования под личный контроль.

«Сложно представить, что есть люди, способные на такое и они ходят по одной с нами земле. Отдельно предстоит разобраться, как участок земли с памятником оказался в аренде частной компании», — подчеркнул Андрей Чибис.

И это действительно интересный момент. Крайний север. Фьорды. Здесь в живописной бухте базировалась бригада подводных лодок. Половина населения поселка Линнахамари служила, вторая ждала мужей дома.

«А что тут сказать. Люди эту землю брали, люди воевали здесь. Просто взяли, уничтожили историю. Вот и все. Сами служили здесь на бригаде. На подлодке я отходил семь с половиной, на автономке по шесть месяцев. Просто взяли перечеркнули», — рассказывает местный житель.

В 1972 году силами служивших здесь моряков был воздвигнут памятник героям подводникам, которые в годы войны в этой бухте прорвали немецкую оборону. Израиль Фисанович — непосредственный участник той операции. Герой Советского Союза. Его М-172 «малютка» первой пробилась сквозь немецкие заграждения. Потопила два вражеских корабля и смогла выскользнуть из-под плотного огня.

Здесь под Мурманском был нанесен сокрушительный удар по армии рейха. Отсюда началось освобождение Норвегии. В девяностые годы военную часть расформировали. Земли Миноборны сменили собственника. Участок сдали в аренду. Потом стандартная для тех лет чехарда со сменой владельцев и арендаторов. И лет десять назад, вспоминают местные появилось ООО «Прибрежный».

«"Прибрежный" там начал свою активную деятельность, которая заключалась в том, что поставил ворота, забор. Был прекращен доступ жителей Линахомари туда. Да и вообще кого бы то ни было», — говорит капитан третьего ранга ВМФ РФ в запасе Андрей Соколов.

Тогда же отставной моряк начал бороться за сохранение обелиска. В 2015-м добился, чтобы его признали выявленным объектом культурного наследия.

«Мы хотели его отреставрировать, но для того, чтобы его отреставрировать… Но это было незаконно. Но „Прибрежный“ не пускал на свою территорию, а если памятник в реестре культурного наследия то „Прибрежный“ обязан допустить», — поясняет Соколов.

Но уже через два года министерство культуры Мурманской области пришло к выводу, что памятник погибшим героям ценности не несет.

«Результаты государственной историко-культурной экспертизы проведенной экспертом В. Ф. Гуляевым показали необоснованность включения выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр», — говорится в официальном заключении.

Городские власти уже в этом году попытались вновь пройти путь капитана Соколова и все же придать памятнику юридический статус, но безрезультатно.

И складывается ощущение, что план злоумышленников был прост — нет памятника нет проблем. Нам удалось связаться с директором того самого ООО «Прибрежный».

«Сейчас мы сами проводим проверку по этому факту. Люди шокированы. И я, и наша компания сейчас с ходу не готовы ответить на вопросы, которые вас интересуют», — пояснил руководитель.

Но ответа мы так и не получили, теперь уже полицейским придется выяснить — снесли памятник или он рухнул сам. Но даже если факт вандализма не подтвердится, то предстоит разобраться, кто именно довел монумент до такого состояния. И как он вообще оказался на частной территории.