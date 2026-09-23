Сотрудники ФСБ предотвратили убийство высокопоставленного чиновника в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Задержанный мужчина являлся участником террористической организации.

Кто планировал убийство чиновника в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника в Москве. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Москве и Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя столицы 1993 года рождения. Мужчина является участником террористической организации.

«Планировал совершить на территории Московского региона теракт путем взрыва автотранспортного средства, входящего в состав кортежа высокопоставленного чиновника Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Известно, что мужчина через интернет изучал способы применения самодельных взрывчатых веществ. И даже уже приобрел все необходимое для создания взрывного устройства.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по шести статьям: «Содействие террористической деятельности», «Участие в террористическом сообществе», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в деятельности экстремистской организации» и «Приготовление к террористическому акту».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, 38-летний мужчина собирал деньги для нужд ВСУ. Кроме того, он передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении военных объектов в Крыму.

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