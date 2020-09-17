Покидая место ДТП водитель в Канаде сбил толпу пешеходов

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Изначально 38-летний мужчина сбил мужчину на пешеходном переходе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zou Zheng; 5-tv.ru

В канадском Монреале водитель сбил толпу пешеходов. Девять человек пострадали. Среди них двое детей.

Инцидент произошел на севере города. Сначала водитель сбил мужчину на переходе, затем пытался покинуть место происшествия и наехал на людей, которые шли по тротуару. 38-летний мужчина задержан и дает показания.

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