Покидая место ДТП водитель в Канаде сбил толпу пешеходов
Изначально 38-летний мужчина сбил мужчину на пешеходном переходе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zou Zheng; 5-tv.ru
В канадском Монреале водитель сбил толпу пешеходов. Девять человек пострадали. Среди них двое детей.
Инцидент произошел на севере города. Сначала водитель сбил мужчину на переходе, затем пытался покинуть место происшествия и наехал на людей, которые шли по тротуару. 38-летний мужчина задержан и дает показания.
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