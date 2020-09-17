В Новосибирске спасли пожилого грибника, который не смог самостоятельно выйти из леса. У мужчины внезапно отказали ноги, добраться до ближайшего населенного пункта, а это несколько километров, он уже не мог.

К счастью, с собой у пенсионера был мобильный телефон. Он позвонил родственникам и позвал на помощь. К месту поисков прибыли сотрудники МЧС. Они несколько часов прочесывали местность и все же смогли обнаружить грибника. На носилках его вынесли из леса и передали врачам.