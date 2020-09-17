В Финском заливе нашли затонувший корабль XVII века

Неожиданная находка на дне Финского залива. Дайверы совершали погружение и натолкнулись на уникальное судно. На глубине 85 метров находился голландский парусник XVII века.

Подобные раньше называли «королями балтийской торговли». Им не давали имен, поэтому установить точное время постройки, маршрут корабля и его владельцев будет сложно.

Впрочем, несмотря на возраст, парусник в прекрасном состоянии. Повреждения незначительные. Все благодаря благоприятной среде Балтики — ледяная вода и абсолютная темнота.