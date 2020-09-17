В Финском заливе нашли затонувший корабль XVII века
Голландский парусник обнаружен на глубине 85 метров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker; 5-tv.ru
Неожиданная находка на дне Финского залива. Дайверы совершали погружение и натолкнулись на уникальное судно. На глубине 85 метров находился голландский парусник XVII века.
Подобные раньше называли «королями балтийской торговли». Им не давали имен, поэтому установить точное время постройки, маршрут корабля и его владельцев будет сложно.
Впрочем, несмотря на возраст, парусник в прекрасном состоянии. Повреждения незначительные. Все благодаря благоприятной среде Балтики — ледяная вода и абсолютная темнота.
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