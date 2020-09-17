Шокирующие кадры: Как пациенты поджигали наркологическую клинику в Красноярске
Момент поджога медучреждения, в котором не соблюдались элементарные правила безопасности, попал в объектив камеры наблюдения.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС РФ; 5-tv.ru
Сгоревшая клиника в Красноярске, предположительно, работала без лицензии. А погибшие пациенты были обездвижены седативными препаратами. Выяснилось, что в клинике не соблюдали элементарные правила безопасности. Пожар же устроили сами пациенты — момент поджога попал в объектив камеры наблюдения.
Шокирующие кадры у корреспондента Сергея Хайдарова. Подробности в репортаже.
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