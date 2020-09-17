Почему учиться в некоторых российских школах опасно для здоровья?
Дети порой рискуют жизнью, просто заходя внутрь учебного заведения.
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Фото, видео: Depositphotos / volkovslava; 5-tv.ru
В Ставрополе школьница едва не погибла под завалами — на выходе из класса на девочку рухнул потолок. Администрация учебного заведения оказалась не готова к нештатной ситуации — ребенку с серьезной травмой шеи даже забыли вызвать скорую. И подобные ЧП происходят по всей стране. Состояние зданий порой таково, что дети рискуют жизнью, просто заходя внутрь.
Почему учиться в некоторых школах опасно для здоровья, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин. Подробности в репортаже.
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