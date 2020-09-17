Почему учиться в некоторых российских школах опасно для здоровья?

В Ставрополе школьница едва не погибла под завалами — на выходе из класса на девочку рухнул потолок. Администрация учебного заведения оказалась не готова к нештатной ситуации — ребенку с серьезной травмой шеи даже забыли вызвать скорую. И подобные ЧП происходят по всей стране. Состояние зданий порой таково, что дети рискуют жизнью, просто заходя внутрь.

Почему учиться в некоторых школах опасно для здоровья, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин. Подробности в репортаже.