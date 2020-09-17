Предполагаемый поджигатель клиники в Красноярске задержан
Почти сбежавшего из города мужчину узнали по татуировке, которую хорошо видно на кадрах с камеры видеонаблюдения.
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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru
В Красноярском крае задержали предполагаемого поджигателя наркологической клиники. По предварительным данным, он пытался сбежать.
Узнали мужчину по татуировке, которую хорошо видно на кадрах с камеры видеонаблюдения. Подозреваемый сидит на кровати, а затем поджигает шторы. Пламя быстро распространилось по тесному помещению. В итоге четыре человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы. Директора медцентра задержали.
«Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, она пояснила, что клиника не имела лицензию на оказание медпомощи в условиях круглосуточного стационара. А сотрудники клиники дали показания о том, что пожарная сигнализация сработала не должным образом», — заявила старший помощник руководителя СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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