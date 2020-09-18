Новак оценил выполнение сделки ОПЕК+ странами-участницами в августе

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Министр подчеркнул, что благодаря договоренностям удалось сдержать цены на черное золото,

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

Сделка по сокращению нефти странами ОПЕК+ полностью выполняется. Об этом заявил министр
энергетики России на заседании мониторингового комитета организации. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Александр Новак добавил, что благодаря договоренностям удалось сдержать цены на черное золото, а рынок преодолел все трудности достойно.

«Хотел бы поблагодарить всех коллег за приверженность к сделке, интересам рынка и нацеленность на результат. Хотел бы также призывать и в дальнейшем по мере реализации наших договоренностей в полной мере соответствовать соглашению», — подчеркнул министр.

О сокращении нефти страны ОПЕК+ договорились еще весной. С августа, альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме. Предположительно, сделка будет действовать до 2022 года, но возможны и корректировки. Все зависит от ситуации с коронавирусом в мире и спросом на черное золото.

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