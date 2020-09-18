Взрыв произошел в Американском институте в Ираке
По версии следствия, к ЧП причастны радикальные группировки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru
В иракском городе Наджаф этой ночью прогремел мощный взрыв. Устройство сработало в здании Американского института, где изучают английский язык.
В тот момент внутри не было ни студентов ни преподавателей, поэтому обошлось без жертв, однако здание оказалось частично разрушено. Полиция начала расследование. Не исключено, что к взрыву причастны радикальные группировки.
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