Взрыв произошел в Американском институте в Ираке

В иракском городе Наджаф этой ночью прогремел мощный взрыв. Устройство сработало в здании Американского института, где изучают английский язык.

В тот момент внутри не было ни студентов ни преподавателей, поэтому обошлось без жертв, однако здание оказалось частично разрушено. Полиция начала расследование. Не исключено, что к взрыву причастны радикальные группировки.