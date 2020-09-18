«Не дождетесь»: Моисеев ответил на слухи о бедности и параличе

Слухи о разбитом параличом, прикованном к постели, брошенном и бедствующем Борисе Моисееве в очередной раз выбили народного артиста из колеи. Такое «откровение» некой Тамары Пуховой, адвоката и «телевизионного эксперта», на этой неделе опубликовало издание «Собеседник.ru» на этой неделе. Ссылаясь на третьих лиц, якобы вхожих к парализованному шоумену, она поделись с общественностью страшной «правдой». Однако на деле эта информация оказалась очередным фейком. Об этом рассказал «МК» сам Моисеев.

«Кто такая эта Пухова? Я ее знать не знаю — ни Пухову, ни Перинову, ни Подушкину, ни Одеялкину. Не общался, не видел. Мадам с такой фамилией мне не звонила, не писала, хотя я всем доступен», — отметил певец.

Тем не менее, «мадам» добилась своего. Моисеев уверяет, что после скандального интервью его и помощников вновь атаковали звонками и письмами. Как и прежде, знаменитость отвечает журналистам: «Не дождетесь».

«Туда я пока не собираюсь, у меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей. Не надо превращать меня в Бари Алибасова! Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жутки слухи о себе, а потом их разоблачать», — заявил артист.

К постели, по словам Моисеева, он не прикован. Единственное, что выдает в нем человека, пережившего инсульт — трудности с речью. Но с этой проблемой артист справляется. Каждый день он прогуливается на свежем воздухе, общается с близкими, коллегами и поклонниками.

Как выяснилось, и с деньгами у звезды все в порядке. У него остались накопления, в том числе после продажи в 2011 году дома в Барвихе, он получает 30-тысячную пенсию как народный артист, а главное — авторские отчисления за песни, которые до сих пор звучат в эфирах радио и телеканалов. Кроме того, у знаменитости существенно сократились расходы. В последние годы у него нет необходимости содержать коллектив.

«Денег не меньше и не больше, чем у большинства среднего класса, который, как известно, у нас теперь очень многочисленный и процветающий. Так что я ни в чем не нуждаюсь», — добавил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Моисеева отреагировал на слухи о его критическом состоянии.