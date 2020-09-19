Названа новая версия крушения «Титаника»
Неожиданная версия климатолога из Сан-Франциско уже заинтересовала ряд ученых.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
В гибели «Титаника» виновато северное сияние. Такую неожиданную версию о причине катастрофы высказала климатолог из Сан-Франциско.
Она провела свое исследование и пришла к выводу, в ту трагическую ночь волна солнечного электромагнитного излучения создала помехи для компасов и радиооборудования. Экипаж внес коррективы в навигацию, которые и привели лайнер к айсбергу. Из-за сбоя приборов, сбился с курса и судно, которое, получив сигнал SOS от «Титаника», отправилось на помощь.
Новые исследования уже заинтересовали ряд ученых. По их словам, о серном сиянии раньше сообщали выжившие после трагедии пассажиры.
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