Названа новая версия крушения «Титаника»

В гибели «Титаника» виновато северное сияние. Такую неожиданную версию о причине катастрофы высказала климатолог из Сан-Франциско.

Она провела свое исследование и пришла к выводу, в ту трагическую ночь волна солнечного электромагнитного излучения создала помехи для компасов и радиооборудования. Экипаж внес коррективы в навигацию, которые и привели лайнер к айсбергу. Из-за сбоя приборов, сбился с курса и судно, которое, получив сигнал SOS от «Титаника», отправилось на помощь.

Новые исследования уже заинтересовали ряд ученых. По их словам, о серном сиянии раньше сообщали выжившие после трагедии пассажиры.