Антикоронавирусный препарат поступит в аптеки 21 сентября

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Марина Неруцких
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По словам разработчика лекарственного средства «Арепливир», в интернет-аптеках медикамент можно будет приобрести еще раньше.

Антикоронавирусный препарат поступит в аптеки 21 сентября

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Антикоронавирусный препарат «Арепливир» поступит в продажу в обычные аптеки 21 сентября. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на разработчика лекарственного средства против COVID-19. В интернет-аптеках данный медикамент можно будет приобрести еще раньше — сегодня-завтра, рассказал производитель.

Известно, что препарат будет отпускаться по рецепту врача. Специалисты рекомендуют применять в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом. Сообщается, что осложнений по результатам клинических испытаний выявлено не было.

Российский Минздрав одобрил использование «Арепливира» для лечения COVID-19 в конце июня. Средство является аналогом японского «Фавипиравира», обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов (к ним относится и новый коронавирус).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат.

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