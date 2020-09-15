Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Американские ученые обнаружили самую маленькую биологическую молекулу, которая способна полностью нейтрализовать коронавирус. Проводившие исследования специалисты Питтсбургского университета отмечают, что белковое соединение впоследствии было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19, сообщает журнал Cell.

В результате тестирования выяснилось, что лекарственное средство весьма эффективно в профилактике и лечении инфекции у мышей и хомяков. Благодаря крошечному размеру молекулы увеличивается ее способность к диффузии в тканях, что способствует более качественной нейтрализации коронавируса. К тому же данные параметры позволяют вводить лекарство ингаляционным путем. Препарат Ab8 не производит связи с клетками человека, вследствие чего вероятность негативных побочных эффектов сведена к минимуму.

Издание отмечает, что молекула была выявлена в ходе быстрого анализа 100 миллиардов нейтральных частиц, способных связываться с S-белком COVID-19. Именно он принимает активное участие в заражении человеческих клеток патогеном. В момент, когда молекула сливается с частью иммуноглобулина и тем самым образует Ab8, она обретает функции полноценного антитела.

После введения препарата инфицированным коронавирусом животным даже в малых дозах отмечалось десятикратное снижение патогенных частиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина «Спутник V» поступила в регионы РФ.