Почему московский студент вошел в аудиторию через вентиляцию?
Снятый на видео инцидент вызвал бурное обсуждение не только среди сокурсников героя ролика, но и в социальных сетях.
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Фото, видео: ТАСС / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru
Тяга к знаниям заставила студента одного из московских вузов явиться на занятия не через дверь, а... через вентиляцию.
Инцидент был снят на видео и вызвал бурную реакцию не только в аудитории, но и в соцсетях. Пользователи предположили, что молодой человек убегает от сопромата или от девушки из своей группы, с которой решил внезапно расстаться.
Но сокурсники объяснили: слишком строгий преподаватель не пускал опоздавших, закрыв дверь аудитории на ключ.
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