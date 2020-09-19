Почему московский студент вошел в аудиторию через вентиляцию?

Тяга к знаниям заставила студента одного из московских вузов явиться на занятия не через дверь, а... через вентиляцию.

Инцидент был снят на видео и вызвал бурную реакцию не только в аудитории, но и в соцсетях. Пользователи предположили, что молодой человек убегает от сопромата или от девушки из своей группы, с которой решил внезапно расстаться.

Но сокурсники объяснили: слишком строгий преподаватель не пускал опоздавших, закрыв дверь аудитории на ключ.