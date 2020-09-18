Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко

Евгений Петросян заявил, что не он стал инициатором разрыва с бывшей женой Еленой Степаненко. Об этом юморист рассказал, отвечая на комментарий подписчицы в своем Instagram-аккаунте. Женщина написала, что очень рада, что у Петросяна родился сын, однако пожалела его экс-супругу.

«Стало модной традицией выбрасывать за борт жен, „отработавших ресурс“, что были рядом много лет», — посетовала юзер.

Юморист не стал отмалчиваться, ответив подписчице, что не стоит судить о том, чего она не знает.

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно», — эмоционально отреагировал Петросян.

Instagram @petrosyanevgeny

В последнее время Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова находятся под пристальным вниманием СМИ. В честь своего 75-летия юморист выложил трогательное фото с новорожденным сыном Ваганом, которого, как он заявил, ему родила жена. Сама Брухунова также делится подробностями своей личной жизни, рассказывая о своей беременности и о том, как ей удалось ее скрыть.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько на самом деле было беременностей у Брухуновой, по мнению таролога.