Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко
На своей странице в Instаgrаm юморист ответил поклоннице, что не стоит судить о том, чего она не знает.
Фото: ТАСС / Ладыгин Алексей
Евгений Петросян заявил, что не он стал инициатором разрыва с бывшей женой Еленой Степаненко. Об этом юморист рассказал, отвечая на комментарий подписчицы в своем Instagram-аккаунте. Женщина написала, что очень рада, что у Петросяна родился сын, однако пожалела его экс-супругу.
«Стало модной традицией выбрасывать за борт жен, „отработавших ресурс“, что были рядом много лет», — посетовала юзер.
Юморист не стал отмалчиваться, ответив подписчице, что не стоит судить о том, чего она не знает.
«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно», — эмоционально отреагировал Петросян.
В последнее время Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова находятся под пристальным вниманием СМИ. В честь своего 75-летия юморист выложил трогательное фото с новорожденным сыном Ваганом, которого, как он заявил, ему родила жена. Сама Брухунова также делится подробностями своей личной жизни, рассказывая о своей беременности и о том, как ей удалось ее скрыть.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько на самом деле было беременностей у Брухуновой, по мнению таролога.
Читайте также
62%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?