Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко

|
Молодцова Анна
405

На своей странице в Instаgrаm юморист ответил поклоннице, что не стоит судить о том, чего она не знает.

Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко

Фото: ТАСС / Ладыгин Алексей

Евгений Петросян заявил, что не он стал инициатором разрыва с бывшей женой Еленой Степаненко. Об этом юморист рассказал, отвечая на комментарий подписчицы в своем Instagram-аккаунте. Женщина написала, что очень рада, что у Петросяна родился сын, однако пожалела его экс-супругу.

«Стало модной традицией выбрасывать за борт жен, „отработавших ресурс“, что были рядом много лет», — посетовала юзер.

Юморист не стал отмалчиваться, ответив подписчице, что не стоит судить о том, чего она не знает.

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно», — эмоционально отреагировал Петросян.

Instagram @petrosyanevgeny

В последнее время Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова находятся под пристальным вниманием СМИ. В честь своего 75-летия юморист выложил трогательное фото с новорожденным сыном Ваганом, которого, как он заявил, ему родила жена. Сама Брухунова также делится подробностями своей личной жизни, рассказывая о своей беременности и о том, как ей удалось ее скрыть.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько на самом деле было беременностей у Брухуновой, по мнению таролога.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:33
«Просто пустые слова»: Брат погибшего в ДТП с участием стритрейсера Сортланда о его извинениях
20:30
Пять человек пострадали из-за урагана в Москве и Подмосковье
20:23
«Грудь пропала»: новый образ Ирины Шейк вызвал удивление
20:14
Восемь детей отравились парами хлора в фитнес-клубе в Петербурге — видео
20:11
Жители Сирии требуют убрать турецкие войска из страны
19:55
«Это фиаско, братан!» — Поклонники раскритиковали новое шоу Нагиева

Сейчас читают

Таролог рассказала, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна
«Говорит с трудом»: звезда «Убойной силы» рассказал о состоянии Леонова-Гладышева
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок