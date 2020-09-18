Таролог рассказала, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна

После того как Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать свои отношения и показали публике сына, родившегося в марте этого года, у поклонников появилось еще больше вопросов.

Во-первых, многие не верят, что Татьяна родила мальчика сама, а во-вторых, некоторые засомневались в возрасте малыша — полагают, что он может быть старше. Для подтверждения и той, и другой версии дотошные интернет-пользователи отыскали в соцсетях якобы «беременное» фото Брухуновой, сделанное еще в апреле 2019 года (а возможно и раньше), то есть больше чем за 11 месяцев до рождения малыша.

Instagram @bruhunova

Что это за снимки, и сколько на самом деле беременностей было у молодой супруги Петросяна, и обращалась ли пара к суррогатной матери, 5-tv.ru попросил прояснить экстрасенса и таролога Марианну Абравитову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инста Сплетник (@realtopnews) 1 Фев 2019 в 4:36 PST

Карты показали, что ребенок действительно родился в тот срок, который указали родители, и родила его Брухунова действительно сама. Мальчика ждет интересная и яркая судьба. А вот что касается фотографий «беременной» Татьяны, сделанные более чем за 10 месяцев появления на свет маленького Вагана, то здесь, по словам таролога, имеет место некая мистификация.

«Несмотря на то, что они сейчас вроде бы так открыто обо всем говорят и рассказывают, как у них развивался их роман и прочее, что от нас секретов нет, на самом деле эту интригу они создавали давно, вводили в заблуждение общественность. Было, можно сказать, некое „подпиаривание“, акцент на себе. Во всяком случае никакого суррогатного материнства я не вижу, я не вижу неудачной беременности, которая была прервана на большом сроке, я вижу иллюзию», — рассказала предсказательница.

То есть той якобы беременности Татьяны Брухуновой, которая датируется позапрошлым годом, на самом деле не было, уверена Марианна Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Евгения Петросяна рассказала некоторые подробности своей беременности, а также объяснила, почему не воспользовалась услугами суррогатной матери.