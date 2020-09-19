«День с любимым»: Волочкова показала, что сохраняет красоту лучше SPA-салонов
Балерина регулярно публикует откровенные фото в сети, но не всегда разрешает комментировать их пользователям.
Закрыть
Смотрите также:
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram новым пикантным видео в знаменитой именной купели. На нем обнаженная звезда с улыбкой стоит в воде, символически прикрывшись банным веником.
«Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным, и провести его с любимым, — кокетливо подписала она новый ролик. — А русская баня и ледяная купель дает эффект лучше, чем салоны красоты!»
Комментарии к видео она предусмотрительно закрыла.
Селебрити уже не первый год упоминает некоего «любимого» человека. Она даже утверждает, что в октябре 2020 года выйдет за него замуж, но до сих пор нигде не показала его лицо. Именно поэтому в сети гуляют слухи, что никакого возлюбленного нет, иначе она давно бы его продемонстрировала, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова думает о повторном браке бывшего мужа.
Читайте также
67%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?