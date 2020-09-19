«День с любимым»: Волочкова показала, что сохраняет красоту лучше SPA-салонов

Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram новым пикантным видео в знаменитой именной купели. На нем обнаженная звезда с улыбкой стоит в воде, символически прикрывшись банным веником.

«Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным, и провести его с любимым, — кокетливо подписала она новый ролик. — А русская баня и ледяная купель дает эффект лучше, чем салоны красоты!»

Instagram @volochkova_art

Комментарии к видео она предусмотрительно закрыла.

Селебрити уже не первый год упоминает некоего «любимого» человека. Она даже утверждает, что в октябре 2020 года выйдет за него замуж, но до сих пор нигде не показала его лицо. Именно поэтому в сети гуляют слухи, что никакого возлюбленного нет, иначе она давно бы его продемонстрировала, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова думает о повторном браке бывшего мужа.