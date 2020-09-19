Подозреваемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске предъявили обвинение

Задержанному по уголовному делу об убийстве двух несовершеннолетних сестер из Рыбинска предъявили обвинение по трем статьям. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, 41-летнего мужчину подозревают в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасиловании (ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б») и совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Подозреваемого привезли на место преступления — в квартиру, где он проживал с девочками и их матерью для совершения следственных действий. В ходе допроса фигурант дела дал признательные показания.

15 сентября двух девочек семи и тринадцати лет мертвыми в квартире обнаружила мать, вернувшаяся с работы. Тела ее дочерей были исполосованы ножом. Сожитель женщины на тот момент скрылся, и его незамедлительно объявили в федеральный розыск. Позднее выяснилось, что 41-летний мужчина уже отбывал срок за изнасилование и убийство ребенка.

Обвиненный в преступлении скрывался на окраине города на протяжении трех дней. Нашли его в ходе прочесывания местности в районе садоводческих товариществ Рыбинска. В поисковых мероприятиях ежедневно принимали участие около 200 сотрудников органов внутренних дел.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы.