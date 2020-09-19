«Жертвы комиксов»: в сети отреагировали на обвинения Трампа в краже РФ технологии ракет у США
Очередное громкое заявление американского президента не осталось незамеченным российскими пользователями.
Фото: www.globallookpress.com / Shawn Thew
Русскоязычные пользователи сети бурно отреагировали на очередное громкое заявление президента США Дональда Трампа в отношении России.
После того как американский лидер сообщил, что РФ якобы выкрала у Америки технологию гиперзвукового оружия, придуманную при президенте Бараке Обаме, в соцсетях начали активно комментировать выступление Трампа.
«По ходу, мы не технологии похитили, а ракеты и само производство. Поэтому они, бедные, не могут сделать гиперзвуковые ракеты»;
«Они украли то, о чем мы еще даже и не знаем! Но у нас есть еще более „супер-пупер“! Жертвы комиксов»;
«Самое сильное оружие — это нормальные мозги», — соревновались в едких замечаниях пользователи.
На своем последнем выступлении в штате Миннесота в рамках предвыборной кампании Трамп сообщил, что Россия не только выкрала технологию гиперзвукового оружия, благодаря утечке, организованной администрацией его предшественника, но, вообще, у США и сейчас есть военные разработки все равно превосходящие российские. Он уклончиво заявил, что русские просто не знают, что есть в распоряжении у американцев, но это просто «нечто».
Ранее 5-tv.ru писал о требованиях посольства РФ в Вашингтоне пояснить репортаж о NBC о Крыме.
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