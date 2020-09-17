Долгое время певица Рита Дакота скрывала от публики своего нового молодого человека — 32-летнего продюсера Федора Белогая. После развода с музыкантом Владом Соколовским, практиковавшим «любовь на стороне», звезда боялась в принципе говорить о личной жизни — а вдруг кто-нибудь сглазит? Однако вскоре поняла, что скрывать избранника просто глупо. Ведь это — ее «осознанный выбор». А дальше — будь что будет.

Сегодня счастливая Рита, не стесняясь, демонстрирует обожаемым поклонникам свою новую любовь. Ее Instagram буквально разрывается от «мимимишных» фото в обнимку со спортивным Белогаем. Например, вот этот нежный кадр с турецкого побережья, набрал в сети более 80 тысяч «лайков». В кадре — влюбленный Федор сладко целует красавицу-певицу на фоне моря.

«Сегодняшний вечер мы с @easyg.guy встречаем с просоленными волосами, поедая на пляже сочный арбуз, готовые сейчас ворваться на виндсерфинг на вейк. Мы такие счастливые! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай!!!» — поделилась эмоциями Дакота.

Instagram @ritadakota

В комментариях пользователи то и дело писали о том, как похорошела Рита в новых отношениях. Певице и ее новому избраннику фанаты желали огромного счастья и бесконечной любви без предательства и обид.

«Просто обалденные!»

«Отрывайтесь, наслаждайтесь, любите друг друга, шалите, удивляйтесь!»

«Рит, вы прямо-таки расцвели при Феде! Как же я вам завидую… по-хорошему!» — обращались к Дакоте фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к кому ушел от Риты Дакоты ее бывший муж — Влад Соколовский.