Полиция прибыла на сообщения о стрельбе в ТЦ в Пенсильвании — видео

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Светлана Шевченко
Срочная новость 17

ЧП произошло в округе Лихай.

Фото, видео: Twitter @Breaking911, @theTylerPratt

Полиция прибыла на сообщения о стрельбе в ТЦ Lehigh Valley Mall в округе Лихай в Пенсильвании. Видео ЧП опубликовано в сети.

На кадрах видно, что полиция работает на одном из этажей торгового центра. Самой стрельбы не слышно. 

Информации о пострадавших пока не поступало.

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