Полиция прибыла на сообщения о стрельбе в ТЦ в Пенсильвании — видео
ЧП произошло в округе Лихай.
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Фото, видео: Twitter @Breaking911, @theTylerPratt
Полиция прибыла на сообщения о стрельбе в ТЦ Lehigh Valley Mall в округе Лихай в Пенсильвании. Видео ЧП опубликовано в сети.
На кадрах видно, что полиция работает на одном из этажей торгового центра. Самой стрельбы не слышно.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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