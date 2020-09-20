Полиция прибыла на сообщения о стрельбе в ТЦ Lehigh Valley Mall в округе Лихай в Пенсильвании. Видео ЧП опубликовано в сети.

На кадрах видно, что полиция работает на одном из этажей торгового центра. Самой стрельбы не слышно.

Информации о пострадавших пока не поступало.