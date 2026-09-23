«Сэр, вы читали книгу дяди?» —Как принц Уильям принял откровения о родителях

Принц Уэльский не стал комментировать публикацию мемуаров о принцессе Диане

Принц Уэльский не стал комментировать публикацию мемуаров графа Чарльза Спенсера, в которых тот рассказал о своих воспоминаниях о принцессе Диане и событиях после ее смерти. Об этом сообщило Daily Mail.

Уильям посетил кинотеатр ActOne в Лондоне, где принял участие в мероприятии, посвященном поддержке британской киноиндустрии и независимых культурных площадок. Во время визита журналисты попытались узнать его отношение к новой книге дяди «Лебединая песня: Диана, моя сестра».

Когда Уильям поднимался по ступенькам к кинотеатру, репортер спросил его: «Сэр, как вы относитесь к книге вашего дяди, вы ее читали?» Уильям не стал отвечать на вопрос и продолжил движение внутрь здания.

Выход мемуаров графа Спенсера сопровождался обсуждением из-за приведенных в книге воспоминаний о королевской семье. Автор утверждает, что принц Чарльз (ныне король Карл III) сказал после смерти Дианы: «Мы забудем ее достаточно скоро».

Также Спенсер описал телефонный разговор с зятем после гибели принцессы, заявив, что тот звучал необычно взволнованно.

Букингемский дворец ранее отреагировал на публикацию заявлением. Представитель монархии отметил, что переживание утраты может спустя годы влиять на восприятие событий и воспоминания человека.

Сам Спенсер заявил, что считает реакцию дворца попыткой поставить под сомнение его воспоминания. По его словам, он написал книгу, чтобы рассказать о сестре и собственном опыте переживания ее смерти.

После посещения кинотеатра Уильям пообщался с посетителями, подал им попкорн и извинился за задержку у кассы. Позже он вместе с супругой Кейт Миддлтон должен был посетить премьеру фильма «Диггер» в Лондоне.

Ранее также сообщалось, что принц Гарри рассматривает возможность создания документального проекта о своей матери к 30-летию со дня ее смерти. По данным источников, окончательное решение о формате будущей работы пока не принято.

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