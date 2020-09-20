Дрифт под световое шоу: На «Игоре Драйв» прошел масштабный экстрим-фестиваль «Цунами Пикник»

На самой современной и скоростной трассе страны «Игора Драйв» состоялся один из крупнейших ежегодных экстрим-фестивалей «Цунами Пикник» (Tsunami PICNIC). Зрелищное мероприятие автомобильной культуры и спорта прошло 19 сентября под Петербургом.

В программу фестиваля входил легендарный автомарафон «24 часа Ле-Мана», На протяжении всего дня гости также имели возможность полюбоваться автомобильной выставкой стенс-культуры, японских автопроектов и гигантских внедорожников.

Кроме того, зрители увидели показательные выступления и соревнования спортсменов ведущих дрифт-команд G-Drive, EETeam, Dark Side Failcrew и известных дрифт-пилотов России.

Кульминацией мероприятия стало захватывающее соревнование G-Drive Drift Games — дрифт-заезды формата «джимханы». Шестнадцать приглашенных гонщиков выполнили специальные задания под музыку в сопровождении фееричного светового шоу. Сначала пилоты продемонстрировали свое мастерство в сольные заездах, в которых собрали очки для своей команды, затем — в парных, где их оценивало авторитетное жюри.

По словам одного из главных организаторов мероприятия Артема Рабяна, фестиваль совершенствуется из года в год.

«Если не делать что-то новое, то ты не будешь развиваться. Люди каждый раз приходят и удивляются, как нам удалось сделать лучше, чем в прошлый раз. И от этого самый большой кайф», – заявил он корреспонденту 5-tv.ru.

Рабян рассказал, что по промежуточным расчетам, «Цунами Пикник» посетили порядка 20 тысяч человек. Организатор считает, что зрителей привлекает, прежде всего то, что у них нет основной сцены на площадке, везде стоит озвучка ведущих и есть активные развлечения на любой вкус.

«Невозможно оказаться в какой-то части площадки пикника и не найти чем себя занять. Здесь есть везде чем себя занять. Везде толпы людей», — сказал организатор.

Один из участников показательных выступлений дрифт-пилот Евгений Лосев рассказал, что его команда из трех человек показала тройной дрифт, который называется «синхра».

«Для нас это шоу программа. Мы здесь второй год. Нам здесь очень нравится. „Игора Драйв“, куча народу» — поделился спортсмен.

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