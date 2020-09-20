«Тоже, что ли, с мужем развестись»: Лолита в полупрозрачном комбинезоне показала стройную фигуру

Лолита Милявская произвела настоящий фурор на своей странице в Instagram, опубликовав видео в довольно откровенном наряде. Певица анонсировала свое предстоящее шоу и заодно решила привлечь внимание к мероприятию, облачившись в облегающий полупрозрачный комбинезон, украшенный сверкающими камнями.

«Вот, примеряю концертный костюмчик. Еще есть время. Можно и поправиться чуть-чуть или похудеть. Да черт с ним. Главное — петь для вас», — обратилась Лолита к поклонникам.

Instagram @lolitamilyavskaya

Дерзкий наряд исполнительницы не оставил равнодушным никого. Подписчики отметили, что 56-летняя певица выглядит свежо и подтянуто, а ее стройной фигуре позавидовали бы 20-летние. Многие женщины решили, что расставание с пятым супругом Дмитрием Ивановым пошло звезде на пользу во всех смыслах.

«Не каждой женщине идет развод»;

«Тоже, что ли, с мужем развестись»;

«Роскошная фигура»;

«Лолита! Это просто бомба!» — прокомментировали юзеры.

Впрочем, никакого секрета здесь нет. Сама эстрадная певица признавалась, что ей быстро удалось избавиться от лишних килограммов благодаря советам эндокринолога. Несмотря на болезненный развод с молодым спортсменом, Лолита смогла восстановиться и снова почувствовать вкус жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита призналась в любви гендиректору телеканала Муз-ТВ.