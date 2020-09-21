Известная российская актриса Екатерина Климова покорила своих поклонников очередным умилительным видео в Instagram с участием четырехлетней малышки Бэллы. На кадрах девочка смотрит в книжку с картинками и старательно произносит строчки из знаменитого стихотворения Самуила Маршака «Багаж». Несмотря на то, что наследница звезды иногда сбивается, она старается не подавать виду и продолжает удивлять интернет-пользователей своими талантами.

«Диван,

Чемодан,

Саквояж,

Картину,

Корзину,

Картонку

И маленькую собачонку», — четко проговаривает дочка Климовой.

Instagram @klimovagram

Артистичность, чистота произношения и невероятная харизма маленькой Бэллы впечатлили фанатов. Наперебой в комментариях они начали писать, что девочка пойдет по стопам мамы и в будущем найдет свое призвание на театральной сцене или на съемках в кино.

«Будущая актриса! Вся в мать!»

«Какая же маленькая и уже такая талантливая! Просто прелесть!»

«У вас замечательная дочка! Так четко все произносит и с выражением!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климовой запретили рожать детей из-за «стройной фигуры».