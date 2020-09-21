«Будущая актриса!» — Климова показала, как ее четырехлетняя дочь читает стихи
На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте артистки, Бэлла произносит строчки из произведения Самуила Маршака.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Известная российская актриса Екатерина Климова покорила своих поклонников очередным умилительным видео в Instagram с участием четырехлетней малышки Бэллы. На кадрах девочка смотрит в книжку с картинками и старательно произносит строчки из знаменитого стихотворения Самуила Маршака «Багаж». Несмотря на то, что наследница звезды иногда сбивается, она старается не подавать виду и продолжает удивлять интернет-пользователей своими талантами.
«Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку», — четко проговаривает дочка Климовой.
Артистичность, чистота произношения и невероятная харизма маленькой Бэллы впечатлили фанатов. Наперебой в комментариях они начали писать, что девочка пойдет по стопам мамы и в будущем найдет свое призвание на театральной сцене или на съемках в кино.
«Будущая актриса! Вся в мать!»
«Какая же маленькая и уже такая талантливая! Просто прелесть!»
«У вас замечательная дочка! Так четко все произносит и с выражением!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Климовой запретили рожать детей из-за «стройной фигуры».
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