«У Волочковой появилась конкурентка»: Кудрявцева отдала трехлетнюю дочь на балет
Теледива показала уморительное видео с занятий малышки.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Видео с урока балета для трехлетней дочери Леры Кудрявцевой насмешило поклонников теледивы. Трехлетняя Маша посетила первое занятие и сразу выделилась в общей группе сверстниц. В отличие от других девочек наследница ведущей не проявляла большого интереса к происходящему и почти не повторяла движения наставницы. Как отметили зрители, на лице малышки читался вопрос: «Что я здесь делаю?».
Подписчики Кудрявцевой отметили, что балет пришелся Маше не по вкусу, и заставлять ее впредь не стоит. По мнению многих, телезвезда явно поспешила, отдав кроху на такие занятия.
На это Лера ответила, что для дочери такой опыт стал первым, и она пока стесняется. А занятия, как указала мама, нужны для элементарного развития, а не для приобретения профессиональных навыков: классическая музыка, танцы по возрасту, общение с детьми, так как Маша не ходит в ясли — все это должно способствовать ее нормальному взрослению. Ведущая также указала, что с той же целью ее двухгодовалого внука тем временем отдали на уроки футбола.
«У Маши произвольная программа»;
«Балет мимо Маши прошел»;
«Стадное чувство ей не нужно»;
«Главное, пачка — огонь. Все остальное — ерунда»;
«Это только начало! У Волочковой появилась конкурентка!» — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джигурда эпатировал в программе Кудрявцевой.
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