«Ради хайпа вы готовы убить»: Дочь Успенской ответила актрисе, снявшей ее в неадекватном состоянии

Татьяна Плаксина обрушилась на актрису Екатерину Мельник, которая некоторое время назад сняла дочь Любови Успенской в неадекватном состоянии в Лос-Анджелесе. Звезда сериала «Физрук» выложила кадры на своей странице в Instagram, на которых босая Плаксина ходит по улицам со странным выражением лица, засматривается на посетителей кафе и медитирует на тротуаре, надев на голову платок.

В свою очередь, дочь «королевы шансона» заявила, что в лице Мельник увидела собственную мать.

«Моложавую женщину с искусственной мимикой, которая высмеивает чужую боль», — написала Плаксина в Instagram.

30-летняя художница напомнила, что после страшной аварии с велосипедом, она едва осталась живой, и год боролась за жизнь. По ее словам, над ней еще к тому же «издевались» как морально, так и физически. Отправляли на ненужные операции, которые только усугубляли ситуации, и таскали по психиатрическим клиникам.

«Меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы. Я была на грани», — излила душу подписчикам Плаксина.

Она также раскритиковала свою мать, заявив, что «голодные волки шоу-бизнеса» завладели сознанием Успенской, и та, по ее словам, «высмеивала» состояние дочери. Точно также ведет себя и Мельник, считает Плаксина.

«Вы ради собственного хайпа готовы убить человека», — отрезала наследница Успенской.

Instagram @pacha_tati

Два года назад Татьяна Плаксина неудачно упала с велосипеда, в результате чего получила серьезные травмы лица, челюсти и ребер. Девушка перенесла многочисленные операции, которые ей оплачивала мать, однако состояние Плаксиной не улучшалось. Год назад художница обвинила свою мать в избиениях, после чего поссорилась с ней и уехала жить в США.

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