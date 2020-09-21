«Ради хайпа вы готовы убить»: Дочь Успенской ответила актрисе, снявшей ее в неадекватном состоянии
Татьяна Плаксина сравнила поведение звезды «Физрука», высмеявшей ее поведение с собственной матерью.
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Фото, видео: Instagram @pacha_tati
Татьяна Плаксина обрушилась на актрису Екатерину Мельник, которая некоторое время назад сняла дочь Любови Успенской в неадекватном состоянии в Лос-Анджелесе. Звезда сериала «Физрук» выложила кадры на своей странице в Instagram, на которых босая Плаксина ходит по улицам со странным выражением лица, засматривается на посетителей кафе и медитирует на тротуаре, надев на голову платок.
В свою очередь, дочь «королевы шансона» заявила, что в лице Мельник увидела собственную мать.
«Моложавую женщину с искусственной мимикой, которая высмеивает чужую боль», — написала Плаксина в Instagram.
30-летняя художница напомнила, что после страшной аварии с велосипедом, она едва осталась живой, и год боролась за жизнь. По ее словам, над ней еще к тому же «издевались» как морально, так и физически. Отправляли на ненужные операции, которые только усугубляли ситуации, и таскали по психиатрическим клиникам.
«Меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы. Я была на грани», — излила душу подписчикам Плаксина.
Она также раскритиковала свою мать, заявив, что «голодные волки шоу-бизнеса» завладели сознанием Успенской, и та, по ее словам, «высмеивала» состояние дочери. Точно также ведет себя и Мельник, считает Плаксина.
«Вы ради собственного хайпа готовы убить человека», — отрезала наследница Успенской.
Два года назад Татьяна Плаксина неудачно упала с велосипеда, в результате чего получила серьезные травмы лица, челюсти и ребер. Девушка перенесла многочисленные операции, которые ей оплачивала мать, однако состояние Плаксиной не улучшалось. Год назад художница обвинила свою мать в избиениях, после чего поссорилась с ней и уехала жить в США.
Ранее 5-tv.ru писал, чем может быть больна дочь Успенской.
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