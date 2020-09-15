Чем может быть больна дочь Успенской и в чем она обвиняет свою мать?

После ожесточенной войны с Любовью Успенской дочь певицы Татьяна Плаксина резко изменила свое мнение о ней. Почему она встала на колени перед матерью? Что с Татьяной сделали шаманы в Перу? Из-за чего богатая наследница просит деньги в соцсетях? И как на это реагирует сама королева шансона? Ответы узнаете из программы Пятого канала «Светская хроника».

«Я поняла, что сегодня надо все-таки более справедливо, да, принимать то, что раньше мне казалось невозможным и недопустимым», — рассудила певица в беседе с журналистами.

Два года назад Татьяна попала в аварию в Коста-Рике, катаясь на велосипеде. В результате она сломала челюсть, ребра и выбила несколько зубов. Возможно, из-за происшествия у девушки возникли проблемы с психикой.

«Нарушение каких-то функций мозга тоже усугубляло состояние, дополнительно подливало масла в огонь к ее возможно биполярному расстройству личности», — прокомментировал ситуацию психиатр Эркен Иманбаев.

Татьяна Плаксина начала обвинять свою мать, Любовь Успенскую, что та всегда завидовала ей и мешала жить.

«Я маму всегда раздражала. Чтобы быть с ней в хороших отношениях, надо сидеть тихо и потакать ей», — призналась девушка.

Плаксина стала появляться в телевизионных программах, где шокировала публику неожиданными признаниями. По словам Татьяны, Любовь Успенская вела себя очень агрессивно, однажды даже набросилась на нее и стала душить. Плаксина призналась: она принимала запрещенные препараты.

«Я немножко „присела“ на запрещенные препараты. Но она сама мне их предоставляла. Меня запирали и закалывали, чтобы я была как овощ. Забрали телефон, паспорт, меня там задерживали без согласия», — рассказала Татьяна.

В том, что происходит с Татьяной, Успенская винит своего мужа.

«Главный враг, кто разрушил ее жизнь, — это мой муж. Я скрывала, что он уже год живет в Америке. Он разрушил мою жизнь, все годы тунеядничал. Он нес черную энергетику. Он меня обокрал и Таню развращал деньгами. То, что я запрещала, какие-то несуразные вещи, он втихаря проплачивал», — вспоминает Любовь Успенская.

Война с дочерью серьезно подорвала здоровье Любови Успенской.

«Я встала ночью попить воды, зашла в ванную и очнулась без сознания. Доползла до кровати и даже не смогла по телефону набрать помощниц, чтобы они зашли и хотя бы что-то сделали или скорую вызвали», — рассказала певица.

Со словами поддержки коллеги выступил актер и певец Алексей Чумаков.

«Я воспринимаю боль Любы как родитель. Пусть как можно скорее она (Татьяна) станет мамой, чтобы она наконец поняла какую боль маме она предоставила. С мамой так нельзя, потому что-то, что ты жива — это, в хорошем смысле, вина мамы, это дар мамы и даже если мама сто раз не права, нельзя так», — заявил артист.

После побега от матери за океан, Плаксина направилась в Перу к местным шаманам, где она прошла опасный обряд. Знакомые Татьяны считают, что это негативно сказалось на ее эмоциональном состоянии. Специалисты предполагают, что причина перемен в поведении Плаксиной лежит не в сверхъестественных причинах, а в психологических.

«Лучше бы обратились к психиатру или психотерапевту, который больше и лучше им помог в этих сложных жизненных переплетениях, чем искать ответы у шаманов», — поясняет психиатр Эркен Иманбаев.

После этого Плаксина опубликовала фотографию секс-игрушки, на которой написала свое имя. А еще снимок, где она и мама слились в страстном поцелуе. Любовь Успенская осталась не в восторге от выходок дочери. Мнением о сложившейся ситуации поделилась певица Анита Цой.

«Мне очень грустно, что у мамы с дочкой вот такие вот отношения сейчас, разлад. Но, мне кажется, что, побывав даже на Instagram-страничке у дочери, можно понять, что есть какие-то определенные проблемы со здоровьем», — заявила артистка в беседе с прессой.

Не так давно Татьяна разместила номер своей карты и попросила денег у своих подписчиков.

«Друзья, я бы не хотела просить у вас копейки. Но, к сожалению, мы живем в мире, где надо платить за операции, надо платить за еду. Нужно платить за газ», — пожаловалась девушка подписчикам.

Звездная мама отреагировала однозначно.

«Пусть она заработает хотя бы на буханку хлеба и бутылку молока. Она не знает, что и сколько стоит. Пусть поймет, что у нее больше нет мамы, которая давала возможность жить в Коста-Рике, жить во Франции и учиться там. Она никогда не доделывала какое-то дело до конца. Она все начинала и бросала. Теперь я не мешаю ей, пусть добьется чего-то», — ответила артистка.

Татьяна пытается заработать продажей картин. Ее акварели были написаны в темных тонах. В основном это портреты людей с искаженными лицами. Их успел проанализировать психиатр Эркен Иманбаев.

«Художник, который рисовал эти картины, в этот период, когда он вот эти картины рисовал, он находился в состоянии глубокой депрессии, боли, страдания, возможно, раздражения, ненависти и прежде всего по отношению к себе», — объяснил специалист.

Состояние девушки пагубно влияет на ее отношения с матерью, которая перестала понимать дочь.

«Вы знаете, я не знаю, что с ней происходит, что у нее сегодня в душе. Я просто настолько эту ситуацию отпустила и сказала себе, что я согласна сегодня, чтобы она никогда не захотела меня видеть, никогда не захотела со мной встречаться, но, чтобы она смогла найти себя, остановиться», — призналась королева шансона.

Недавно Татьяна разместила черно-белое фото, на котором она изображена стоящей на коленях. Девушка подписала снимок признанием в любви.

«Я люблю тебя. Прости, пожалуйста, прости меня. Спасибо», — гласит надпись под фотографией.

Пока одни пользователи соцсетей гадали, за что конкретно девушка просила прощения у родительницы, светский журналист Денис Сорокин представил свою версию.

«Таня обвиняла мать свою за деньги, а теперь эти деньги кончились и она стала выкладывать совместные фотографии с ней. Таня родилась с золотой ложкой во рту. Естественно, лишиться этой золотой ложки, лишиться финансирования, очень непросто. Тем более она понимает, что мать особо сильно свои переживания на публике не показывает», — пояснил журналист.

Подписчики переживают за дочь Успенской. Татьяна публикует странные видео и фото. У девушки болезненный внешний вид. Она сильно похудела. Похоже, что Татьяне действительно не на что жить. Может быть, Любовь Успенская простит свою дочь и в очередной раз ей поможет.