«Простое ДТП» с сыном брянского вице-губернатора обрастает новыми деталями
В больнице умер водитель автомобиля, в который врезался, предварительно, нетрезвый Максим Резунов.
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Фото, видео: ВКонтакте @secret_32
В Брянске скончался водитель, пострадавший в пьяном ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области — Максима Резунова. Авария произошла еще 18 сентября.
Резунов за рулем дорогого внедорожника протаранил в центре города сразу два автомобиля. В одной из машин, кроме водителя, находились шестилетняя девочка и женщина. Всех троих госпитализировали с серьезными травмами.
Сын чиновника отделался лишь штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав. В региональном МВД отказались комментировать столь мягкое решение.
«Пострадавших нет, точнее они есть, но это просто ДТП, которое совершено с участием одного из граждан. Это просто ДТП», — заявила замначальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Брянской области, подполковник внутренней службы Марина Алимова.
По словам очевидцев, 33-летний Максим Резунов едва держался на ногах. От мужчины сильно пахло спиртным. От медицинского освидетельствования он отказался.
В распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что сын чиновника и вовсе сбежал с места ДТП и его не сразу нашли сотрудники ДПС. Данные об этом уточняются.
Известно, что это уже не первое ДТП сына вице-губернатора. Его уже ловили пьяным за рулем, но тогда дело в суде прекратили.
Теперь, после смерти одного из пострадавших, ему светит реальный срок.
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