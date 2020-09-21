«Простое ДТП» с сыном брянского вице-губернатора обрастает новыми деталями

В Брянске скончался водитель, пострадавший в пьяном ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области — Максима Резунова. Авария произошла еще 18 сентября.

Резунов за рулем дорогого внедорожника протаранил в центре города сразу два автомобиля. В одной из машин, кроме водителя, находились шестилетняя девочка и женщина. Всех троих госпитализировали с серьезными травмами.

Сын чиновника отделался лишь штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав. В региональном МВД отказались комментировать столь мягкое решение.

«Пострадавших нет, точнее они есть, но это просто ДТП, которое совершено с участием одного из граждан. Это просто ДТП», — заявила замначальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Брянской области, подполковник внутренней службы Марина Алимова.

По словам очевидцев, 33-летний Максим Резунов едва держался на ногах. От мужчины сильно пахло спиртным. От медицинского освидетельствования он отказался.

В распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что сын чиновника и вовсе сбежал с места ДТП и его не сразу нашли сотрудники ДПС. Данные об этом уточняются.

Известно, что это уже не первое ДТП сына вице-губернатора. Его уже ловили пьяным за рулем, но тогда дело в суде прекратили.

Теперь, после смерти одного из пострадавших, ему светит реальный срок.