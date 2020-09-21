Видео: кабинки канатной дороги зависли над Москвой-рекой
Шокированные жители столицы и гости города публикуют видео спасательной операции в социальных сетях.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, Instagram @elenaskomorokha
Жители и гости столицы были шокированы в понедельник утром, когда увидели спасательные работы МЧС над акваторией Москва-реки. В сети сразу появились срочные сообщения о том, что сломалась канатная дорога в районе Лужников и Воробьевых гор.
На кадрах появившихся в сети видно, как при помощи веревок на сильном ветру спасатели вытаскивают людей из зависших в воздухе конструкций.
«Все в порядке, это плановые ежегодные учения МЧС на канатной дороге», — поспешили успокоить в пресс-службе Московской канатной дороги.
Также в беседе с РИА Новости в организации добавили, что отрабатываются меры безопасности в случае нештатной ситуации и напомнили, что канатная дорога по понедельникам в Москве начинает свою работу с 16.00.
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