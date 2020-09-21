«Какая шевелюра»: Виторган показал звезду фильма «О чем говорят мужчины» в молодости

Максим Виторган поздравил своего коллегу по цеху Ростислава Хаита с днем рождения, который звезда фильма «О чем говорят мужчины» отмечает 21 сентября. В честь этого события актер опубликовал архивное фото Хаита, сделанное в молодости, на котором он предстает с пышной шевелюрой и усами. Публикацию Виторган сопроводил стихами из известного детского фильма «Приключения Буратино», переделанными на его лад.

«Юный друг, всегда будь юным!

И взрослеть ты не моги!

Будь, веселым, хоть и хмурым!

Драться нужно — так беги!» — написал бывший муж Ксении Собчак.

Instagram @mvitorgan

Поклонники фильмов «День радио» и «День выборов» не сразу узнали в молодом парне Хаита. От неожиданности они спутали его с самим Виторганом, потому что никто не мог подумать, что юный участник «Квартета И» носил такую пышную копну волос.

«Какая шевелюра была у Славы. Он прекрасен во все времена»;

«Какой пушистый был»;

«С такими друзьями и врагов не надо. Я бы убила за такое фото», — пошутили подписчики.

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