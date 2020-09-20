«Губа не дура»: трехлетний сын Собчак оценил luxury-отдых в Сочи

Наследник актрисы и телеведущей Ксении Собчак Платон Виторган-Собчак в свои три года умеет ценить уровень сервиса в дорогих гостиницах. Гордая мама записала из Сочи видео с малышом и поделилась роликом на личной странице в Instagram.

Семья приехала в Краснодарский край ради посещения фестиваля «Кинотавр». Собчак рассказала, что проживали они в отеле в номере, где «легко потеряться». Это и понравилось ее сыну.

«Платона никто не подговаривал — вот так само у него родилось! — подписала свой пост телеведущая. — Мы просто выпали в осадок, губа не дура!»

На видео Ксения ласково спросила у любимого сына, что ему больше всего понравилось в Сочи.

«Наш номер», — уверенно ответил мальчик.

«Вот тут я не могу с тобой не согласиться», — продолжила телеведущая.

Instagram @xenia_sobchak

Также Собчак показала всем вид на Сочи с балкона их номера, пишет «Экспресс газета».

«Вот такое вот оно — русское Монако», — пошутила она.

Пользователи сети не смогли пройти мимо видео с очаровательным Платоном. А вот сравнение Сочи со средиземноморским государством они не одобрили.

«Прелесть Платон!»;

«Хорошенький какой»;

«Красивенький мальчик и умный растет»;

«До Монако, как пешком до Китая, но пока, Ксения, придется вам этим наслаждаться», — написали они.

Малыш сильно похож на отца, актера Максима Виторгана, но светлые волосы и глаза выдают в нем и гены матери. Поклонникам телеведущей и вовсе показалось, что он пошел в покойного Анатолия Собчака.

«Очень похож на дедушку! Чудо!» — приписали ей в комментариях.

Ксения Собчак рассталась с Максимом Виторганом в 2018 году. Годом позже она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Сын от первого брака живет с ней, в ноябре ему исполнится четыре года.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Собчак поздравила Константина Богомолова с днем свадьбы.