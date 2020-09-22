Видео: Как пандемия изменила правила вручения премии «Эмми»?

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Церемония прошла при пустом зрительном зале.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Коронавирус диктует моду: Победителям премии «Эмми» статуэтки вручали ведущие в «антиковидных» смокингах.

72-я церемония американской телеакадемии прошла при пустом зрительном зале, при этом съемочные группы сопровождали всех номинантов, чтобы в случае победы те смогли выйти в прямой эфир.

Не обошлось без провокаций. Конверты с именами лауреатов в зал доставлял человек в форме американского почтальона, говорящий с сильным иностранным акцентом. Так организаторы церемонии намекнули на некое вмешательство в процедуру голосования. Ну а лучшими в этом году стали сериалы «Наследники», «Шиттс Крик» и «Хранители».

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