Видео: Как пандемия изменила правила вручения премии «Эмми»?

Коронавирус диктует моду: Победителям премии «Эмми» статуэтки вручали ведущие в «антиковидных» смокингах.

72-я церемония американской телеакадемии прошла при пустом зрительном зале, при этом съемочные группы сопровождали всех номинантов, чтобы в случае победы те смогли выйти в прямой эфир.

Не обошлось без провокаций. Конверты с именами лауреатов в зал доставлял человек в форме американского почтальона, говорящий с сильным иностранным акцентом. Так организаторы церемонии намекнули на некое вмешательство в процедуру голосования. Ну а лучшими в этом году стали сериалы «Наследники», «Шиттс Крик» и «Хранители».