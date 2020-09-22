Видео: Как пандемия изменила правила вручения премии «Эмми»?
Церемония прошла при пустом зрительном зале.
Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Коронавирус диктует моду: Победителям премии «Эмми» статуэтки вручали ведущие в «антиковидных» смокингах.
72-я церемония американской телеакадемии прошла при пустом зрительном зале, при этом съемочные группы сопровождали всех номинантов, чтобы в случае победы те смогли выйти в прямой эфир.
Не обошлось без провокаций. Конверты с именами лауреатов в зал доставлял человек в форме американского почтальона, говорящий с сильным иностранным акцентом. Так организаторы церемонии намекнули на некое вмешательство в процедуру голосования. Ну а лучшими в этом году стали сериалы «Наследники», «Шиттс Крик» и «Хранители».
Читайте также
72%
1.01 90.01
1.05
Нашли ошибку?